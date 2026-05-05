    Казахстан и Турция усиливают технологическое партнерство

    В Алматы на полях международного форума GITEX AI Kazakhstan 2026 подписан меморандум о сотрудничестве между казахстанской и турецкой компаниями.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, меморандум подписан технопарком IT-стартапов Astana Hub и турецкой компанией ARDVENTURE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

    Соглашение направлено на развитие венчурной экосистемы и укрепление технологических связей между Казахстаном и Турцией.

    Документ предусматривает выстраивание долгосрочного партнерства в сфере инвестиций, инноваций и предпринимательства с акцентом на поддержку стартапов и быстрорастущих технологических компаний.

    Стороны намерены развивать поток стартап-проектов, создавать условия для совместных инвестиций, а также запускать акселерационные и инкубационные программы. Речь идет о менторской поддержке, доступе к финансированию и содействии выходу проектов на зарубежные рынки.

    Генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев отметил, что партнерство с турецкой стороной рассматривается как шаг к формированию единого инновационного пространства, где капитал, технологии и таланты смогут свободно взаимодействовать.

    В рамках сотрудничества также запланировано участие сторон в международных форумах, конференциях и B2B-встречах. Отдельное внимание уделено развитию модели Tech Embassies, направленной на расширение трансграничного взаимодействия и продвижение стартапов.

    Подписание меморандума отражает усиление технологического сотрудничества между Казахстаном и Турцией и проходит в контексте объявленного в стране Года искусственного интеллекта.

