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    Siemens Energy: Европа должна видеть в Азербайджане энергетический связующий центр

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 10:30
    Siemens Energy: Европа должна видеть в Азербайджане энергетический связующий центр

    Азербайджан способен сыграть уникально важную роль в формировании новых энергетических связей между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией.

    Как передает Report, об этом заявил старший вице-президент и руководитель европейского подразделения Siemens Energy Фредерик Дойе, выступая на Германо-азербайджанской конференции по вопросам взаимосвязанности в Баку.

    По его словам, Европа сегодня пересматривает свои экономические, промышленные и энергетические партнерства на фоне изменений в цепочках поставок, появления новых торговых маршрутов и растущего значения энергетической безопасности.

    Дойе отметил, что сотрудничество Германии и Азербайджана уже приносит конкретные результаты. По его словам, сегодня в Азербайджане работают более 250 немецких компаний, а объем двусторонней торговли достигает около 1,7 млрд евро в год.

    Он подчеркнул, что сотрудничество двух стран постепенно выходит за рамки традиционной торговли энергоресурсами и охватывает логистику, технологии, промышленность и возобновляемую энергетику.

    "Многие по-прежнему воспринимают Азербайджан прежде всего как производителя энергоресурсов. Я считаю, что Европа должна все чаще видеть в Азербайджане нечто большее – энергетический связующий центр", - заявил Дойе.

    Он отметил, что расположение Азербайджана на пересечении Европы, Южного Кавказа, Центральной Азии и Каспийского региона создает возможности для соединения перспективных источников возобновляемой энергии с европейскими потребителями.

    По словам Дойе, в этой новой энергетической реальности Азербайджан может стать важным связующим звеном между регионами и внести значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы.

    Энергоресурсы Азербайджано-германские отношения
    "Siemens Energy": Avropa Azərbaycanı enerji qovşağı kimi görməlidir
    Siemens Energy: Europe should see Azerbaijan as energy hub connecting regions
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