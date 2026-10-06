İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    "Siemens Energy": Avropa Azərbaycanı enerji qovşağı kimi görməlidir

    Energetika
    • 06 oktyabr, 2026
    • 11:30
    Siemens Energy: Avropa Azərbaycanı enerji qovşağı kimi görməlidir

    Azərbaycan Avropa, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya arasında yeni enerji əlaqələrinin formalaşmasında bənzərsiz dərəcədə mühüm rol oynamağa qadirdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Siemens Energy" şirkətinin baş vitse-prezidenti və Avropa bölməsinin rəhbəri Frederik Doye Bakıda keçirilən Almaniya-Azərbaycan Əlaqəlilik Konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu gün Avropa tədarük zəncirlərindəki dəyişikliklər, yeni ticarət marşrutlarının yaranması və enerji təhlükəsizliyinin artan əhəmiyyəti fonunda özünün iqtisadi, sənaye və enerji tərəfdaşlıqlarına yenidən baxır.

    F.Doye qeyd edib ki, Almaniya və Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq artıq konkret nəticələr verir. Onun sözlərinə görə, bu gün Azərbaycanda 250-dən çox Almaniya şirkəti fəaliyyət göstərir, ikitərəfli ticarətin həcmi isə ildə təqribən 1,7 milyard avroya çatır.

    O vurğulayıb ki, iki ölkənin əməkdaşlığı tədricən ənənəvi enerji resursları ticarəti çərçivəsindən çıxır və logistika, texnologiyalar, sənaye və bərpa olunan enerjini əhatə edir: "Bir çoxları hələ də Azərbaycanı ilk növbədə enerji resursları istehsalçısı kimi qəbul edir. Hesab edirəm ki, Avropa Azərbaycanda getdikcə bundan daha artığını – enerji qovşağını görməlidir".

    F.Doye qeyd edib ki, Azərbaycanın Avropa, Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Xəzər regionunun kəsişməsində yerləşməsi perspektivli bərpa olunan enerji mənbələrinin Avropanın istehlakçıları ilə birləşdirilməsi üçün imkanlar yaradır.

    Onun sözlərinə görə, bu yeni enerji reallığında Azərbaycan regionlar arasında mühüm birləşdirici halqa ola və Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə əhəmiyyətli töhfə verə bilər.

    Siemens Energy Cənubi Qafqaz Mərkəzi Asiya regionu
    Siemens Energy: Европа должна видеть в Азербайджане энергетический связующий центр
    Siemens Energy: Europe should see Azerbaijan as energy hub connecting regions
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:54

    "The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti