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Си Цзиньпин: Китай поддерживает путь развития, избранный азербайджанским народом

Си Цзиньпин: Китай поддерживает путь развития, избранный азербайджанским народом Китайско-азербайджанские отношения находятся на пороге нового исторического этапа
Внешняя политика
2 июня 2021 г. 21:50
Си Цзиньпин: Китай поддерживает путь развития, избранный азербайджанским народом
Си Цзиньпин

"Китайско-азербайджанские отношения находятся на пороге нового исторического этапа".

Как передает Report, об этом в телефонном разговоре с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым сказал Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Председатель КНР подчеркнул, что обе страны развивают традиционную дружбу, углубляют сотрудничество и расширяют взаимную поддержку. Си Цзиньпин отметил, что Азербайджан является важным партнером в деле реализации инициативы "Один пояс, один путь", и заявил, что Китай поддерживает путь развития, избранный азербайджанским народом.

Лидер Китая выразил готовность к дальнейшему поощрению вложения китайскими компаниями инвестиций в Азербайджан, развитию сотрудничества в рамках инфраструктурных проектов. Одновременно он подчеркнул, что Китай намерен импортировать из Азербайджана высококачественную специальную продукцию.

В ходе беседы было сказано, что обе страны готовы прилагать совместные усилия для поощрения развития всесторонних связей стратегического партнерства.

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Версия на азербайджанском языке Si Cinpin: Çin Azərbaycan xalqının seçdiyi inkişaf yolunu dəstəkləyir

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