Шведский депутат: Азербайджан - стратегический пункт для Европы на Южном Кавказе

"Азербайджан - стратегический и постоянно находящийся в центре внимания пункт для Европы на Южном Кавказе".

Об этом европейскому бюро Report сказал депутат Риксдага (парламента) Швеции Ян Бйорклунд.

По его словам, постсоветские страны - потенциальные источники исследований для европейских институтов: "Среди них Южный Кавказ - стратегический регион. Мы знаем, что Азербайджан богат ископаемыми. Кроме того, культура этой страны многогранна. С этой точки зрения Азербайджан является потенциальным объектом интереса наших институтов. Между Швецией и Азербайджаном были взаимные официальные визиты, сформированы отношения на определенном уровне. Естественно, мы заинтересованы в развитии этих отношений в цивильных условиях".

Депутат подчеркнул, что Нагорный Карабах - нежелательная проблема на Южном Кавказе: "Полагаю, что нужно немедленно выполнить требования международных норм, чтобы люди не страдали".