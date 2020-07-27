Названо число азербайджанцев, получивших гражданство Украины за полгода

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство 251 иностранцу в первом полугодии текущего года

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство 251 иностранцу в первом полугодии текущего года.

Как передает Report, об этом говорится в ответе Государственной миграционной службы на запрос "Українських Новин".

Больше всего принятых в украинское гражданство лиц были гражданами России – 53, Армении и Сирии – по 27, Ирака – 22.

В нынешнем году гражданами Украины стали также 16 лиц из Афганистана, 14 – из Ливана, по 10 – из Ирана и без гражданства, 7 – из Беларуси, по 6 – из Азербайджана и Иордании, по 5 – из Узбекистана, Грузии, Йемена, Египта и Нигерии.

Также в украинское гражданство были приняты 3 человека из Молдовы, по 2 – из Туркменистана, Бангладеш, Туниса, Судана, Ливии и Марокко, по 1 - из Канады, Италии, Литвы, Таджикистана, Пакистана, Индии, Турции, Алжира, Того, Камеруна, Кот-д'Ивуара, Гамбии и Сомали.