Шекеринска: Южный Кавказ представляет ключевую значимость для НАТО

Заместитель генсекретаря НАТО Радмила Шекеринска прокомментировала встречу с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Как передает Report, об этом она написала в соцсети X.

По ее словам, они обсудили вопросы региональной безопасности.

"Встретилась с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Мы обсудили региональные проблемы безопасности и отношения между НАТО и Азербайджаном. Южный Кавказ представляет ключевую значимость для Альянса", - отметила Шекеринска.

Ранее отдел печати и связей с общественностью парламента Азербайджана сообщил, что встреча Сахибы Гафаровой с делегацией НАТО во главе с Радмилой Шекеринска была посвящена текущему состоянию и перспективам двустороннего сотрудничества.

В пресс-релизе подчеркнули более чем 30-летнее партнерство Азербайджана и НАТО, важность политического диалога, а также роль страны как надежного партнера Альянса в миротворческих операциях и в сфере энергетической безопасности.