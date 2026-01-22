Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Шекеринска: Южный Кавказ представляет ключевую значимость для НАТО

    Внешняя политика
    • 22 января, 2026
    • 21:09
    Шекеринска: Южный Кавказ представляет ключевую значимость для НАТО

    Заместитель генсекретаря НАТО Радмила Шекеринска прокомментировала встречу с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

    Как передает Report, об этом она написала в соцсети X.

    По ее словам, они обсудили вопросы региональной безопасности.

    "Встретилась с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Мы обсудили региональные проблемы безопасности и отношения между НАТО и Азербайджаном. Южный Кавказ представляет ключевую значимость для Альянса", - отметила Шекеринска.

    Ранее отдел печати и связей с общественностью парламента Азербайджана сообщил, что встреча Сахибы Гафаровой с делегацией НАТО во главе с Радмилой Шекеринска была посвящена текущему состоянию и перспективам двустороннего сотрудничества.

    В пресс-релизе подчеркнули более чем 30-летнее партнерство Азербайджана и НАТО, важность политического диалога, а также роль страны как надежного партнера Альянса в миротворческих операциях и в сфере энергетической безопасности.

    Лента новостей