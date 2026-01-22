Гафарова и заместитель генсека НАТО обсудили развитие партнерства

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу с делегацией НАТО во главе с заместителем Генерального секретаря Альянса Радмилой Шекеринской, стороны обсудили текущее состояние и будущие перспективы двустороннего сотрудничества.

Об этом Report сообщили из Отдела печати и связей с общественностью парламента.

На встрече было подчеркнуто более чем 30-летнее сотрудничество между Азербайджаном и НАТО, а также высоко оценена роль Альянса в обеспечении международного мира и безопасности.

В ходе беседы подчеркивалась важность устойчивого и содержательного политического диалога между сторонами. Было отмечено, что визиты президента Ильхама Алиева в штаб-квартиру НАТО, визит бывшего Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Азербайджан в 2024 году, а также проведенные переговоры и регулярные контакты придали партнерству новую динамику и были оценены как показатель интенсивности политического диалога.

В ходе переговоров было отмечено, что Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер НАТО, верный своим обязательствам, подчеркивалась деятельность нашей страны в миротворческих операциях Альянса в Афганистане и ее значение как регионального транспортно-логистического центра.

Отдельным пунктом обсуждения стал вопрос энергетической безопасности. Было отмечено, что Азербайджан в настоящее время поставляет природный газ 10 государствам-членам НАТО и двум странам-партнерам. Эта роль приобретает особое значение в период, когда энергетическая безопасность становится неотъемлемой частью национальной безопасности.

Гафарова также подчеркнула важную транзитную роль Азербайджана в Среднем коридоре, отметив, что это вносит значительный вклад в стабильность и сотрудничество в регионе.

Шекеринска заявила, что Альянс придает особое значение развитию отношений с Азербайджаном и высоко ценит тесный политический диалог между сторонами, выразив уверенность, что эти отношения будут углубляться в рамках новой Программы партнерства.

В беседе отмечена важность связей между Милли Меджлисом и Парламентской Ассамблеей НАТО, рассмотрены перспективы будущего сотрудничества.