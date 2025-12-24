Шавкат Мирзиёев: Уверен, что связи с Азербайджаном и впредь будут успешно развиваться

24 декабря президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Шавкат Мирзиёев поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением были отмечены визиты президента Азербайджана в Узбекистан, а президента Узбекистана в нашу страну и проведенные плодотворные дискуссии.

Отметив, что азербайджано-узбекские отношения основаны на принципах братства, дружбы и союзничества, главы государств выразили уверенность в том, что связи и впредь будут успешно развиваться во всех областях, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.