Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Шавкат Мирзиёев: Уверен, что связи с Азербайджаном и впредь будут успешно развиваться

    Внешняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 12:37
    Шавкат Мирзиёев: Уверен, что связи с Азербайджаном и впредь будут успешно развиваться

    24 декабря президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Шавкат Мирзиёев поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

    Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравление.

    В ходе телефонного разговора с удовлетворением были отмечены визиты президента Азербайджана в Узбекистан, а президента Узбекистана в нашу страну и проведенные плодотворные дискуссии.

    Отметив, что азербайджано-узбекские отношения основаны на принципах братства, дружбы и союзничества, главы государств выразили уверенность в том, что связи и впредь будут успешно развиваться во всех областях, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

    Шавкат Мирзиёев Ильхам Алиев поздравление Азербайджан Узбекистан
    Şavkat Mirziyoyev: Əminəm ki, Azərbaycanla gələcəkdə də əlaqələr uğurla inkişaf edəcək
    President of Uzbekistan makes phone call to Ilham Aliyev

    Последние новости

    14:05

    Ильгар Исбатов: Азербайджан внес значительный вклад в мировое градостроительство

    Инфраструктура
    13:57
    Фото

    На Абшероне рядом с постом дорожной полиции загорелась маршрутка - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    13:49

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки в виде дождя и снега

    Экология
    13:39

    AYNA: В праздничные дни автовокзалы будут работать в усиленном режиме

    Инфраструктура
    13:38

    В результате ударов РФ по порту Южный произошла утечка масла в Черное море

    Другие страны
    13:34

    Корецкий: На объектах "Нафтогаза" имеются критические разрушения после российских атак дронами

    Другие страны
    13:32

    Ираклий Кобахидзе поздравил президента Азербайджана

    Внешняя политика
    13:32

    Раван Гасанов: Запреты неэффективны, нужен качественный религиозный контент

    Религия
    13:27

    Александар Вучич поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    Лента новостей