İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Şavkat Mirziyoyev: Əminəm ki, Azərbaycanla gələcəkdə də əlaqələr uğurla inkişaf edəcək

    Xarici siyasət
    • 24 dekabr, 2025
    • 12:19
    Şavkat Mirziyoyev: Əminəm ki, Azərbaycanla gələcəkdə də əlaqələr uğurla inkişaf edəcək
    Şavkat Mirziyoyev

    Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev dekabrın 24-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Şavkat Mirziyoyev dövlət başçısına ad günü münasibətilə təbriklərini çatdıraraq, ona prezidentlik fəaliyyətində yeni uğurlar və möhkəm cansağlığı arzulayıb.

    Prezident İlham Əliyev göstərilən diqqətə və təbrikə görə minnətdarlığını bildirib.

    Telefon söhbəti zamanı Azərbaycan Prezidentinin Özbəkistana, Özbəkistan Prezidentinin isə bu ölkəyə həyata keçirdikləri səfərlər və aparılmış səmərəli müzakirələr məmnunluqla xatırlanıb.

    Dövlət başçıları Azərbaycan–Özbəkistan münasibətlərinin qardaşlıq, dostluq və müttəfiqlik prinsiplərinə əsaslandığını qeyd edərək gələcəkdə də əlaqələrin bütün sahələr üzrə uğurla inkişaf edəcəyinə əminliklərini bildirib, əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Şavkat Mirziyoyev Özbəkistan İlham Əliyev Azərbaycan
    Шавкат Мирзиёев: Уверен, что связи с Азербайджаном и впредь будут успешно развиваться

    Son xəbərlər

    12:39

    Azərbaycan II Liqasının ən yaxşı bombardirləri müəyyənləşib

    Futbol
    12:38

    Qiymətləndiricilər Palatası əməkdaşlıq memorandumları imzalayıb

    Maliyyə
    12:38

    İlham Əliyev Ağdamda 2-ci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib

    Daxili siyasət
    12:37

    Ukraynada seçkilər sülh sazişi üzrə referendumla eyni vaxtda keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    12:32

    Mərkəz rəhbəri: Dini fəaliyyət sahəsində vahid məlumat bazasının yaradılmasına ehtiyac var

    Din
    12:31

    Qazaxıstanlı politoloq: Azərbaycanla qarşılıqlı əlaqələrimiz strateji tərəfdaşlığa əsaslanır

    Digər ölkələr
    12:27

    Firudin Qurbanov: Təhsil sistemində dini təbliğatın aparılması düzgün deyil

    Elm və təhsil
    12:27

    Overçuk: Rusiya və Ermənistan malların Azərbaycan vasitəsilə göndərilməsini müzakirə edir

    Region
    12:25

    Azərbaycan millisinin futbolçuları Premyer Liqada: Kim nə qədər oynayıb? - ARAŞDIRMA

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti