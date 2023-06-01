Шарль Мишель: Встреча между лидерами Азербайджана и Армении очень важна

Встреча между лидерами Азербайджана и Армении, которая пройдет сегодня, очень важна.

Встреча между лидерами Азербайджана и Армении, которая пройдет сегодня, очень важна.

Как передает Report, об этом президент Европейского совета Шарль Мишель заявил журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества.

"Это важная встреча сегодня. У меня была возможность встретиться с лидерами Азербайджана и Армении и несколько недель назад в Брюсселе", - сказал он.

Шарль Мишель отметил определенный прогресс и выразил надежду, что "сегодняшняя встреча между лидерами Азербайджана и Армении станет поводом для подтверждения общей политической воли для нормализации отношений между двумя странами".