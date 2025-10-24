Шарль Мишель: Арбитраж — самый эффективный метод разрешения споров в мире

Арбитраж является самым старейшим и эффективным методом разрешения споров в мире.

Как сообщает Report, об этом заявил экс-президент Совета Европейского Союза и экс-премьер Бельгии Шарль Мишель на международном мероприятии, посвященном открытию Бакинского арбитражного центра.

Он отметил, что даже в условиях столкновения интересов закон должен быть превыше всего.

"Арбитраж, начавшийся в Древней Греции, сейчас развивается по всему миру. Эта деятельность основана на верховенстве закона. Арбитр - представитель мира. Арбитраж предлагает сторонам законный путь для разрешения спора. Согласие составляет основу арбитража", - отметил он.

Мишель также отметил, что Арбитраж не должен становиться инструментом геополитических вопросов и политизироваться. "Арбитраж - это пример того, как работает международное право. Когда политика закрывает все двери, законодательство должно эти двери открывать", - добавил он.