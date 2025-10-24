Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Шарль Мишель: Арбитраж — самый эффективный метод разрешения споров в мире

    Внешняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 11:18
    Шарль Мишель: Арбитраж — самый эффективный метод разрешения споров в мире

    Арбитраж является самым старейшим и эффективным методом разрешения споров в мире.

    Как сообщает Report, об этом заявил экс-президент Совета Европейского Союза и экс-премьер Бельгии Шарль Мишель на международном мероприятии, посвященном открытию Бакинского арбитражного центра.

    Он отметил, что даже в условиях столкновения интересов закон должен быть превыше всего.

    "Арбитраж, начавшийся в Древней Греции, сейчас развивается по всему миру. Эта деятельность основана на верховенстве закона. Арбитр - представитель мира. Арбитраж предлагает сторонам законный путь для разрешения спора. Согласие составляет основу арбитража", - отметил он.

    Мишель также отметил, что Арбитраж не должен становиться инструментом геополитических вопросов и политизироваться. "Арбитраж - это пример того, как работает международное право. Когда политика закрывает все двери, законодательство должно эти двери открывать", - добавил он.

    Şarl Mişel: Arbitraj geosiyasi məsələlərin alətinə çevrilməməli, siyasiləşdirilməməlidir
    Charles Michel: Arbitration must remain apolitical and fair

