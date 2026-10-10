Шариф: Исламабад и Баку выведут прочные двусторонние отношения на новый уровень

Азербайджан и Пакистан намерены вывести прочные двусторонние отношения на новый уровень экономического, инвестиционного и торгового сотрудничества.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф по итогам телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Сегодня у меня состоялся теплый и сердечный телефонный разговор с моим дорогим братом, президентом Ильхамом Алиевым. Мы подтвердили прочную дружбу и стратегическое партнерство между Пакистаном и Азербайджаном, а также нашу решимость перевести наши крепкие двусторонние связи в более тесное экономическое, инвестиционное и торговое сотрудничество", - отметил Шариф.

Пакистанский лидер также подчеркнул, что выразил благодарность президенту Ильхаму Алиева за согласие оказать всестороннюю поддержку в расширении сети Asaan Khidmat в Пакистане, созданной по азербайджанской модели ASAN xidmət.

Шариф добавил, что в ходе телефонной беседы стороны обменялись мнениями по региональным событиям и подтвердили приверженность диалогу, миру и стабильности.