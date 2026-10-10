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    Шариф: Исламабад и Баку выведут прочные двусторонние отношения на новый уровень

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2026
    • 15:09
    Шариф: Исламабад и Баку выведут прочные двусторонние отношения на новый уровень

    Азербайджан и Пакистан намерены вывести прочные двусторонние отношения на новый уровень экономического, инвестиционного и торгового сотрудничества.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф по итогам телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    "Сегодня у меня состоялся теплый и сердечный телефонный разговор с моим дорогим братом, президентом Ильхамом Алиевым. Мы подтвердили прочную дружбу и стратегическое партнерство между Пакистаном и Азербайджаном, а также нашу решимость перевести наши крепкие двусторонние связи в более тесное экономическое, инвестиционное и торговое сотрудничество", - отметил Шариф.

    Пакистанский лидер также подчеркнул, что выразил благодарность президенту Ильхаму Алиева за согласие оказать всестороннюю поддержку в расширении сети Asaan Khidmat в Пакистане, созданной по азербайджанской модели ASAN xidmət.

    Шариф добавил, что в ходе телефонной беседы стороны обменялись мнениями по региональным событиям и подтвердили приверженность диалогу, миру и стабильности.

    Ильхам Алиев Шахбаз Шариф Азербайджано-пакистанские отношения ASAN Xidmət
    Şahbaz Şərif: İslamabad və Bakı ikitərəfli münasibətləri yeni səviyyəyə çıxaracaq
    Sharif: Islamabad and Baku to translate their strong bilateral ties into greater cooperation
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