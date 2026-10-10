Шахбаз Шариф позвонил Ильхаму Алиеву

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием дружественных, братских отношений и стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, отмечена роль регулярных встреч и консультаций на высоком уровне в дальнейшем укреплении двусторонних связей.

Премьер-министр Шахбаз Шариф еще раз подчеркнул, что народ Пакистана испытывает большое уважение и почтение к президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана.

В ходе беседы была отмечена важность сопровождения существующих отношений высокого уровня в политической сфере расширением сотрудничества в экономической, торговой и инвестиционной областях.

Премьер-министр Пакистана выразил удовлетворение деятельностью центра услуг, созданного в Исламабаде на основе азербайджанской модели ASAN xidmət, попросил Азербайджан оказать поддержку в применении этого опыта в других регионах Пакистана.

Президент Ильхам Алиев выразил согласие оказать необходимую поддержку в этом направлении.

Премьер-министр Пакистана поблагодарил главу нашего государства за это, оценил эту поддержку Азербайджана как еще один наглядный пример дружбы и солидарности между нашими странами.

В ходе телефонного разговора была дана высокая оценка дипломатическим усилиям Пакистана, направленным на содействие диалогу, посредничество и снижение напряженности на региональном и международном уровнях в последнее время.

Глава государства и премьер-министр Пакистана провели обмен мнениями по вопросам двусторонней и многосторонней повестки, а также по региональной и международной ситуации.