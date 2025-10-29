Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Шамиль Айрым: Азербайджан стал символом мира благодаря справедливой правовой системе

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 12:22
    Шамиль Айрым: Азербайджан стал символом мира благодаря справедливой правовой системе

    Современный Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева превратился в символ мира и стабильности в регионе, обладая сильной армией и справедливой правовой системой.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат парламента Турции Шамиль Айрым на международной конференции "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире" в Милли Меджлисе.

    По его словам, сегодня Азербайджан переживает исторический период, увенчанный победой в Карабахе.

    "В результате Отечественной войны и антитеррористических мероприятий страна полностью восстановила свой конституционный суверенитет. Эта победа стала праздником не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира", - отметил Айрым.

    Турецкий парламентарий подчеркнул, что успехи Азербайджана вызывают радость и гордость в Турции: "Две страны всегда шли рядом, плечом к плечу, и это братское единство будет продолжено".

    Şamil Ayrım: Azərbaycan güclü ordusu, ədalətli hüquq sistemi ilə sülhün simvoluna çevrilib

