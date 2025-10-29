Шамиль Айрым: Азербайджан стал символом мира благодаря справедливой правовой системе

Современный Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева превратился в символ мира и стабильности в регионе, обладая сильной армией и справедливой правовой системой.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат парламента Турции Шамиль Айрым на международной конференции "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире" в Милли Меджлисе.

По его словам, сегодня Азербайджан переживает исторический период, увенчанный победой в Карабахе.

"В результате Отечественной войны и антитеррористических мероприятий страна полностью восстановила свой конституционный суверенитет. Эта победа стала праздником не только для Азербайджана, но и для всего тюркского мира", - отметил Айрым.

Турецкий парламентарий подчеркнул, что успехи Азербайджана вызывают радость и гордость в Турции: "Две страны всегда шли рядом, плечом к плечу, и это братское единство будет продолжено".