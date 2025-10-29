İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Şamil Ayrım: Azərbaycan güclü ordusu, ədalətli hüquq sistemi ilə sülhün simvoluna çevrilib

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 11:40
    Şamil Ayrım: Azərbaycan güclü ordusu, ədalətli hüquq sistemi ilə sülhün simvoluna çevrilib
    Şamil Ayrım

    Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında müasir Azərbaycan güclü ordusu, ədalətli hüquq sistemi ilə regionda sülhün və sabitliyin simvoluna çevrilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisdə keçirilən "Konstitusiya müasir dünyada dövlətlərin müstəqilliyinin və suverenliyinin təməli kimi" mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq parlament konfransında türkiyəli deputat, Azərbaycan-Türkiyə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun Türkiyə tərəfdən rəhbəri Şamil Ayrım deyib.

    O deyib ki, bu gün biz Qarabağ zəfəri ilə taclanan böyük bir dövr yaşayırıq:

    "Azərbaycan Vətən müharibəsi və antiterror tədbirləri ilə özünün konstitsion suverenliyini bərpa edib. Bu qələbə təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün türk dünyası üçün böyük bir zəfər bayramına çevrilib".

    Şamil Ayrımın sözlərinə görə, Azərbaycanın bütün nailiyyətləri Türkiyədə böyük sevinc və minnətdarlıqla qarşılanır:

    "Türkiyə və Azərbaycan həmişə yan-yana, çiyin-çiyinə addımlayıb ki, bu proses bundan sonra da bu formada davam edəcək".

    İlham Əliyev Türkiyə Türkiyə Böyük Millət Məclisi Şamil Ayrım Milli Məclis
    Шамиль Айрым: Азербайджан стал символом мира благодаря справедливой правовой системе

    Son xəbərlər

    12:57

    Azərbaycanda yerli investorun istehsal etdiyi "yaşıl enerji" özəl şirkətlər üçün əlçatan olacaq

    Energetika
    12:56

    Ağdərədə istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    12:52

    Həsənrizin 84 yaşlı sakini: Ömrümün sonlarında doğma yurda qayıdıram

    Daxili siyasət
    12:50

    Pakistan Azərbaycanla beynəlxalq platformalarda sıx əməkdaşlıqdan məmnundur

    Xarici siyasət
    12:47

    Şəhid bacısı: 33 ildən sonra qardaşımın nəşinin tapılması gözümüzü yoldan çəkib

    Qarabağ
    12:46

    Türkiyə şirkəti: Rəqəmsal bankçılığın inkişafı üçün sığorta infrastrukturu qurulmalıdır

    Maliyyə
    12:46

    Cavid Abdullayev: "Enerjinin qiyməti investorlar üçün cəlbedici olmalıdır"

    Energetika
    12:45

    Braziliyadakı məşhur "Marakana" stadionu satışa çıxarılır

    Futbol
    12:45

    Bu gün "Bakcell"in lotereyasında 4-cü avtomobil sahibi seçiləcək!

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti