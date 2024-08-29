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Шахин Мустафаев встретился с премьером Узбекистана и и.о. главы правительства Афганистана

Шахин Мустафаев встретился с премьером Узбекистана и и.о. главы правительства Афганистана Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в рамках визита в Узбекистан провел встречи с главой правительства этой страны Абдуллой Ариповым и исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана Абдулом Гани Барадаром.
Внешняя политика
29 августа 2024 г. 20:03
Шахин Мустафаев встретился с премьером Узбекистана и и.о. главы правительства Афганистана

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в рамках визита в Узбекистан провел встречи с главой правительства этой страны Абдуллой Ариповым и исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана Абдулом Гани Барадаром.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Встречи прошли в городе Термезе в рамках открытия Международного торгового центра "Термез".

На встрече с Абдуллой Ариповым была выражена удовлетворенность динамикой развития экономического и торгового сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

Было отмечено, что азербайджано-узбекские отношения сегодня развиваются все более быстрыми темпами благодаря дальновидной политике президентов Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева.

Стороны также подчеркнули, что подписание Соглашения о союзнических отношениях в рамках госвизита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан 22-23 августа открыло новую страницу в отношениях между двумя странами.

Были оценены успешные результаты совместных проектов в инвестиционной, промышленной, сельскохозяйственной, транспортной, нефтегазовой и других сферах.

На встрече с Абдулом Гани Барадаром в свою очередь подчеркивалось, что Азербайджан во все времена, как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, вносил вклад в содействие стабильности и развитию в Афганистане, в решение гуманитарных вопросов.

В частности были обсуждены перспективы взаимоотношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Была выражена надежда, что открытие торгового центра "Термез" в Узбекистане поспособствует расширению торгово-экономических связей между странами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞahin Mustafayev Özbəkistanın Baş naziri və Əfqanıstanın Baş naziri vəzifəsini icra edən şəxslə görüşüb

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