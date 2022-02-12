О нас
Report Georgia
Аудио новости

Шахин Мустафаев в видеоформате встретился с министром дорог и градостроительства Ирана 

Шахин Мустафаев в видеоформате встретился с министром дорог и градостроительства Ирана  Заместитель премьер-министра Азербайджана, сопредседатель азербайджано-иранской государственной комиссии Шахин Мустафаев 12 февраля встретился в видеоформате с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем государственной комиссии с иранской
Внешняя политика
12 февраля 2022 г. 16:29
Шахин Мустафаев в видеоформате встретился с министром дорог и градостроительства Ирана 

Заместитель премьер-министра Азербайджана, сопредседатель азербайджано-иранской государственной комиссии Шахин Мустафаев 12 февраля встретился в видеоформате с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем государственной комиссии с иранской стороны Рустамом Гасими. На встрече также приняли участие представители соответствующих государственных структур обеих стран.

Как сообщает Report, в ходе встречи было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Ираном в различных сферах, в частности, в экономической, торговой, транспортно-транзитной, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной и др.

Подчеркнуто, что, несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса, азербайджано-иранский товарооборот увеличился на 30%.

В ходе встречи, выделив успешное сотрудничество в транспортно-транзитной сфере, с удовлетворением было отмечено значительное увеличение - на 70% - объемов автомобильных перевозок между двумя странами в 2021 году.

Международный транспортный коридор «Север-Юг» был оценен как приоритетный с точки зрения развития связей между двумя странами в торговом и транспортно-транзитном сферах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev İranın yol və şəhərsalma naziri ilə videoformatda görüşüb

Другие новости из категории

Президент Азербайджана утвердил Шушинскую декларацию
Президент Азербайджана утвердил Шушинскую декларацию
12 февраля 2022 г. 14:14
Эрдоган утвердил Шушинскую декларацию
Эрдоган утвердил Шушинскую декларацию
11 февраля 2022 г. 19:13
Обсуждены направления развития внешней политики Азербайджана
Обсуждены направления развития внешней политики Азербайджана
11 февраля 2022 г. 16:56
Политолог: Армения должна выплатить компенсацию
Политолог: Армения должна выплатить компенсацию
11 февраля 2022 г. 16:45
Президент Турции: Связанные с Азербайджаном процессы развиваются в позитивном ключе
Президент Турции: Связанные с Азербайджаном процессы развиваются в позитивном ключе
11 февраля 2022 г. 16:24
Генсек ООН призвал обеспечить женщинам и девочкам условия для занятий наукой
Генсек ООН призвал обеспечить женщинам и девочкам условия для занятий наукой
11 февраля 2022 г. 13:47
Азербайджан намерен укрепить стратегические отношения с Испанией
Азербайджан намерен укрепить стратегические отношения с Испанией
11 февраля 2022 г. 13:22
Азербайджан призвал ЮНЕСКО направить миссию по расследованию фактов в Армению
Азербайджан призвал ЮНЕСКО направить миссию по расследованию фактов в Армению
11 февраля 2022 г. 12:04
Ильхам Алиев: Придаем особое значение межгосударственным отношениям с Ираном
Ильхам Алиев: Придаем особое значение межгосударственным отношениям с Ираном
11 февраля 2022 г. 10:17
Президент Азербайджана поздравил иранского коллегу
Президент Азербайджана поздравил иранского коллегу
11 февраля 2022 г. 10:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi