Шахин Мустафаев в видеоформате встретился с министром дорог и градостроительства Ирана

Заместитель премьер-министра Азербайджана, сопредседатель азербайджано-иранской государственной комиссии Шахин Мустафаев 12 февраля встретился в видеоформате с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем государственной комиссии с иранской

Заместитель премьер-министра Азербайджана, сопредседатель азербайджано-иранской государственной комиссии Шахин Мустафаев 12 февраля встретился в видеоформате с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем государственной комиссии с иранской стороны Рустамом Гасими. На встрече также приняли участие представители соответствующих государственных структур обеих стран.

Как сообщает Report, в ходе встречи было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Ираном в различных сферах, в частности, в экономической, торговой, транспортно-транзитной, энергетической, промышленной, сельскохозяйственной и др.

Подчеркнуто, что, несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса, азербайджано-иранский товарооборот увеличился на 30%.

В ходе встречи, выделив успешное сотрудничество в транспортно-транзитной сфере, с удовлетворением было отмечено значительное увеличение - на 70% - объемов автомобильных перевозок между двумя странами в 2021 году.

Международный транспортный коридор «Север-Юг» был оценен как приоритетный с точки зрения развития связей между двумя странами в торговом и транспортно-транзитном сферах.