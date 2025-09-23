Шахин Мустафаев обсудил в Тегеране увеличение числа рейсов между Азербайджаном и Ираном

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе встречи в Тегеране с министром дорог и градостроительства Ирана Фарзаной Садег обсудил текущее состояние сотрудничества между двумя странами и перспективы будущего развития.

Как сообщили "Report" в Кабинете министров, в ходе встречи были рассмотрены вопросы реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного по итогам последнего заседания Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах, и текущее состояние реализуемых совместных проектов.

"Проведены обсуждения по текущему состоянию сотрудничества в экономической, транспортной, таможенной, пограничной, нефтяной, газовой, торговой, инвестиционной и гуманитарной сферах и его дальнейшем расширении", - говорится в информации.

На встрече также была предоставлена информация о ходе строительства моста Агбянд-Келале на коридоре Араз, расширения дороги Келале-Джульфа. Стороны выразили удовлетворение началом функционированием прямых авиарейсов Баку-Тегеран-Баку, Баку-Тебриз-Баку и провели обмен мнениями по увеличению количества рейсов, решению существующих вопросов в транзитных перевозках.

Мустафаев в рамках визита в Тегеран также встретился с министром энергетики Ирана Аббасом Алиабади, провел обсуждения по реализуемым между двумя странами проектам "Худаферин - Гыз Галасы", "Ордубад – Маразад", а также по обмену электроэнергией, совместному эффективному освоению водных ресурсов.