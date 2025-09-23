Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Шахин Мустафаев обсудил в Тегеране увеличение числа рейсов между Азербайджаном и Ираном

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 11:01
    Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе встречи в Тегеране с министром дорог и градостроительства Ирана Фарзаной Садег обсудил текущее состояние сотрудничества между двумя странами и перспективы будущего развития.

    Как сообщили "Report" в Кабинете министров, в ходе встречи были рассмотрены вопросы реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного по итогам последнего заседания Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах, и текущее состояние реализуемых совместных проектов.

    "Проведены обсуждения по текущему состоянию сотрудничества в экономической, транспортной, таможенной, пограничной, нефтяной, газовой, торговой, инвестиционной и гуманитарной сферах и его дальнейшем расширении", - говорится в информации.

    На встрече также была предоставлена информация о ходе строительства моста Агбянд-Келале на коридоре Араз, расширения дороги Келале-Джульфа. Стороны выразили удовлетворение началом функционированием прямых авиарейсов Баку-Тегеран-Баку, Баку-Тебриз-Баку и провели обмен мнениями по увеличению количества рейсов, решению существующих вопросов в транзитных перевозках.

    Мустафаев в рамках визита в Тегеран также встретился с министром энергетики Ирана Аббасом Алиабади, провел обсуждения по реализуемым между двумя странами проектам "Худаферин - Гыз Галасы", "Ордубад – Маразад", а также по обмену электроэнергией, совместному эффективному освоению водных ресурсов.

    Иран Шахин Мустафаев авиарейс экономика торговля сотрудничество
    Azərbaycan və İran şəhərləri arasında birbaşa təyyarə reyslərinin sayı artırıla bilər
    Number of direct flights between Azerbaijani, Iranian cities may increase

