İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Azərbaycan və İran şəhərləri arasında birbaşa təyyarə reyslərinin sayı artırıla bilər

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2025
    • 10:48
    Azərbaycan və İran şəhərləri arasında birbaşa təyyarə reyslərinin sayı artırıla bilər

    Azərbaycanla İran arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

    Bu barədə "Report"a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.

    Azərbaycan Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev İranın yol və şəhərsalma naziri Fərzanə Sadeqlə görüşüb.

    Görüşdə Azərbaycanla İran arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının sonuncu iclasının nəticəsi olaraq imzalanmış Anlaşma Memorandumundan irəli gələn məsələlərin icrası və həyata keçirilən birgə layihələrin mövcud vəziyyəti nəzərdən keçirilib.

    İqtisadiyyat, nəqliyyat, gömrük, sərhəd, neft, qaz, ticarət, investisiya və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın hazırkı durumu və daha da genişləndirilməsi istiqamətində müzakirələr aparılıb.

    Görüşdə həmçinin, Araz dəhlizi üzrə Ağbənd-Kəlalə körpüsünün tikintisinin, Kəlalə-Culfa yolunun genişləndirilməsinin icra vəziyyəti ilə bağlı məlumat verilib, Azərbaycan Prezidentinin (və ya iki ölkə Prezidentlərinin) tapşırığına uyğun olaraq Bakı-Tehran-Bakı, Bakı-Təbriz-Bakı birbaşa təyyarə reyslərinin fəaliyyətə başlamasından məmnunluq ifadə olunub və reyslərin sayının artırılması, tranzit daşımalarda mövcüd məsələlərin həlli ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

    Ş.Mustafayev, həmçinin İranın energetika naziri Abbas Əliabadi ilə də görüşüb, iki ölkə arasında həyata keçirilən Xudafərin - Qız Qalası, Ordubad - Marazad layihələri, həmçinin elektrik enerjisi mübadiləsi, su ehtiyyatlarının birgə səmərəli işlənməsi ətrafında müzakirələr aparıb.

    Azərbaycan İran Şahin Mustafayev aviareys
    Шахин Мустафаев обсудил в Тегеране увеличение числа рейсов между Азербайджаном и Ираном
    Number of direct flights between Azerbaijani, Iranian cities may increase

    Son xəbərlər

    11:42

    Əməyin mühafizəsi sahəsində İƏT-ə üzv dövlətlərdə müvafiq layihələr hazırlanır

    Sosial müdafiə
    11:41

    "UK Export Finance" Azərbaycanda dövlət-özəl tərəfdaşlığı layihələrinə yönəldə biləcəyi vəsaiti açıqlayıb

    Maliyyə
    11:41

    Azərbaycan Avroviziyada iştirakdan imtina etməyib

    Digər
    11:41

    Bakıda Beynəlxalq Ağırlıqqaldırma Federasiyasının vebinarı təşkil olunub

    Fərdi
    11:40

    AİH rəsmisi: "Xarici sərmayələrin cəlbi əsas hədəfimizdir"

    Biznes
    11:32

    Azərbaycanın Uşaq Avroviziya 2025-də təmsilçisinin adı məlum olub

    Mədəniyyət siyasəti
    11:31

    Gürcüstanda bələdiyyə seçkiləri üçün 12 partiya, Tbilisi merliyinə isə 9 namizəd qeydə alınıb

    Region
    11:29
    Foto
    Video

    Gəncənin daxili yollarının əsaslı təmiri işləri yekunlaşmaq üzrədir

    İnfrastruktur
    11:27
    Foto

    İƏT-in Əmək Mərkəzinin iclası keçirilib

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti