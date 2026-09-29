Шахин Мустафаев и Масуд Пезешкиан обсудили укрепление связей между Баку и Тегераном - ОБНОВЛЕНО
- 29 сентября, 2026
- 20:24
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял азербайджанскую делегацию во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
Отмечается, что Ш.Мустафаев передал президенту Ирана приветствия азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Пезешкиан выразил благодарность, передав своему коллеге наилучшие пожелания.
В ходе встречи было отмечено, что общие исторические и культурные связи между двумя народами создают прочную основу для развития двусторонних отношений. Стороны также высоко оценили нынешнее состояние дружественных и добрососедских отношений между Азербайджаном и Ираном. На встрече обсуждались перспективы дальнейшего расширения сотрудничества двух стран в торгово-экономической, транспортной и энергетической отраслях.
Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев в рамках визита в Тегеран встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, на встрече обсуждалось развитие ирано-азербайджанских связей.
Отмечается, что развитие региональной инфраструктуры и расширение автомобильных, воздушных и железнодорожных маршрутов создают основу для укрепления сотрудничества между Тегераном и Баку.
Напомним, что 28 сентября азербайджанская делегация во главе с Ш. Мустафаевым приняла участие во встрече сопредседателей Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.