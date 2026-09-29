Шахин Мустафаев и Масуд Пезешкиан обсудили укрепление связей между Баку и Тегераном - ОБНОВЛЕНО

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял азербайджанскую делегацию во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Отмечается, что Ш.Мустафаев передал президенту Ирана приветствия азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Пезешкиан выразил благодарность, передав своему коллеге наилучшие пожелания.

В ходе встречи было отмечено, что общие исторические и культурные связи между двумя народами создают прочную основу для развития двусторонних отношений. Стороны также высоко оценили нынешнее состояние дружественных и добрососедских отношений между Азербайджаном и Ираном. На встрече обсуждались перспективы дальнейшего расширения сотрудничества двух стран в торгово-экономической, транспортной и энергетической отраслях.

20:10

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев в рамках визита в Тегеран встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, на встрече обсуждалось развитие ирано-азербайджанских связей.

Отмечается, что развитие региональной инфраструктуры и расширение автомобильных, воздушных и железнодорожных маршрутов создают основу для укрепления сотрудничества между Тегераном и Баку.

Напомним, что 28 сентября азербайджанская делегация во главе с Ш. Мустафаевым приняла участие во встрече сопредседателей Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.