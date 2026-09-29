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    Шахин Мустафаев и Масуд Пезешкиан обсудили укрепление связей между Баку и Тегераном - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2026
    • 20:24
    Шахин Мустафаев и Масуд Пезешкиан обсудили укрепление связей между Баку и Тегераном - ОБНОВЛЕНО

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял азербайджанскую делегацию во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

    Об этом Report сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

    Отмечается, что Ш.Мустафаев передал президенту Ирана приветствия азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Пезешкиан выразил благодарность, передав своему коллеге наилучшие пожелания.

    В ходе встречи было отмечено, что общие исторические и культурные связи между двумя народами создают прочную основу для развития двусторонних отношений. Стороны также высоко оценили нынешнее состояние дружественных и добрососедских отношений между Азербайджаном и Ираном. На встрече обсуждались перспективы дальнейшего расширения сотрудничества двух стран в торгово-экономической, транспортной и энергетической отраслях.

    Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев в рамках визита в Тегеран встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, на встрече обсуждалось развитие ирано-азербайджанских связей.

    Отмечается, что развитие региональной инфраструктуры и расширение автомобильных, воздушных и железнодорожных маршрутов создают основу для укрепления сотрудничества между Тегераном и Баку.

    Напомним, что 28 сентября азербайджанская делегация во главе с Ш. Мустафаевым приняла участие во встрече сопредседателей Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

    Шахин Мустафаев и Масуд Пезешкиан обсудили укрепление связей между Баку и Тегераном - ОБНОВЛЕНО
    Шахин Мустафаев и Масуд Пезешкиан обсудили укрепление связей между Баку и Тегераном - ОБНОВЛЕНО
    Шахин Мустафаев и Масуд Пезешкиан обсудили укрепление связей между Баку и Тегераном - ОБНОВЛЕНО
    Шахин Мустафаев и Масуд Пезешкиан обсудили укрепление связей между Баку и Тегераном - ОБНОВЛЕНО
    Шахин Мустафаев и Масуд Пезешкиан обсудили укрепление связей между Баку и Тегераном - ОБНОВЛЕНО

    Шахин Мустафаев Масуд Пезешкиан Азербайджано-иранские отношения
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    Azerbaijani Deputy PM meets with Iranian President
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