Азербайджан и Иран обсудили перспективы реализации совместных инфраструктурных проектов

В рамках визита азербайджанской делегации во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым в Иран состоялась встреча сопредседателей Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Как сообщили Report в Кабинете министров, в ходе встречи обсуждались текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и гуманитарной сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Стороны рассмотрели реализацию договоренностей, достигнутых по итогам 17-го заседания Государственной комиссии, проведенного в феврале 2026 года в Баку, и проведение мероприятий, предусмотренных Меморандумом о взаимопонимании.

Вице-премьер отметил, что активный политический диалог и дружественные отношения между президентами Азербайджана и Ирана Ильхамом Алиевым и Масудом Пезешкианом придали значительный импульс развитию двусторонних связей. Была особо отмечена встреча между лидерами, проведенная в Бишкеке.

Шахин Мустафаев. оценивая проведенные в рамках сотрудничества работы, подчеркнул важность ускорения процесса реализации согласованных проектов и продолжения скоординированной деятельности между соответствующими структурами.

В ходе беседы одной из основных тем обсуждения стало развитие Международного транспортного коридора "Север–Юг", а также повышение его пропускной способности.

С удовлетворением было отмечено завершение строительства автомобильного моста Агбенд–Келале, обсуждены вопросы, связанные с вводом в эксплуатацию пограничной инфраструктуры.

Также были рассмотрены меры, принимаемые в связи с завершением работ на грузовом терминале в Астаре и расширением его пропускной способности.

Состоялся обмен мнениями по поводу перспективы реализации совместных инфраструктурных проектов.

На встрече была достигнута договоренность о продолжении развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, последовательной реализации согласованных проектов и инициатив.