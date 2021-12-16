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Шахин Мустафаев: Азербайджан - основной партнер России на Южном Кавказе

Шахин Мустафаев: Азербайджан - основной партнер России на Южном Кавказе Азербайджан является основным партнером России на Южном Кавказе.
Внешняя политика
16 декабря 2021 г. 12:27
Шахин Мустафаев: Азербайджан - основной партнер России на Южном Кавказе
Шахин Мустафаев

Азербайджан является основным партнером России на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, выступая в университете ADA на конференции, посвященной перспективам азербайджано-российских экономических отношений.

Ш. Мустафаев отметил, что в следующем году страны отметят 30-летие установления дипотношений.

"За все это время наше сотрудничество неуклонно развивалось", - добавил он.

По словам заместителя премьер-министра Азербайджана, за последние 2 года мир столкнулся с рядом вызовов, в том числе пандемией COVID-19: "Новые реалии открыли новые возможности для нашего сотрудничества".

Мустафаев отметил, что итоги 44-дневной войны создали новые реалии в регионе, а также новые возможности для сотрудничества на освобожденных территориях Азербайджана. Так, по его словам, с российской стороны было направлено 13 проектов для освобожденных территорий.

Он напомнил, что Азербайджан и Россия приняли 7 дорожных карт по всем направлениям сотрудничества, 1 100 предприятий с российским капиталом представлены в Азербайджане.

Важным аспектом является нефтегазовое сотрудничество. В частности, намечается заключение сделки по увеличению доли российской нефтяной компании "Лукойл" в месторождении "Шахдениз". Он также отметил, что российская нефть уже несколько лет транспортируется по трубопроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан"

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Версия на азербайджанском языке Şahin Mustafayev: "Azərbaycan Rusiyanın Qafqazda əsas tərəfdaşıdır"

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