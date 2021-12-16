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Оверчук: Ведется активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Оверчук: Ведется активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе Ведется активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.
Внешняя политика
16 декабря 2021 г. 11:40
Оверчук: Ведется активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
Алексей Оверчук

Ведется активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук, выступая в Университете ADA на конференции, посвященной перспективам азербайджано-российских экономических отношений.

По его словам, сегодня Европейский экономический союз превращается в отдельный макрорегион, где выстаивается единая кооперация производства и доставки товаров.

Оверчук отметил, что экономическое развитие стран СНГ происходит самыми разными темпами, с учетом особенностей каждой отдельной страны.

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