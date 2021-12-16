Оверчук: Ведется активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Ведется активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

Ведется активная работа по разблокировке транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук, выступая в Университете ADA на конференции, посвященной перспективам азербайджано-российских экономических отношений.

По его словам, сегодня Европейский экономический союз превращается в отдельный макрорегион, где выстаивается единая кооперация производства и доставки товаров.



Оверчук отметил, что экономическое развитие стран СНГ происходит самыми разными темпами, с учетом особенностей каждой отдельной страны.