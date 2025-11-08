Шахбаз Шариф: Мое сердце наполнено чувством гордости за азербайджанский народ

Сегодня мое сердце наполнено чувством гордости, ведь я вижу здесь сильный азербайджанский народ, с большим энтузиазмом и любовью к Родине отмечающий грандиозное событие.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф во время выступления на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.