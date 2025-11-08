Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Шахбаз Шариф: Мое сердце наполнено чувством гордости за азербайджанский народ

    08 ноября, 2025
    Сегодня мое сердце наполнено чувством гордости, ведь я вижу здесь сильный азербайджанский народ, с большим энтузиазмом и любовью к Родине отмечающий грандиозное событие.

    Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф во время выступления на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

