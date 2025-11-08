İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Şahbaz Şərif: Bu gün burada möhtəşəm hadisəni qeyd edən güclü Azərbaycan xalqını görürəm

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 14:17
    Şahbaz Şərif: Bu gün burada möhtəşəm hadisəni qeyd edən güclü Azərbaycan xalqını görürəm

    Bu gün ürəyim fəxarət hissi ilə dolur. Çünki mən burada böyük həvəslə və vətənpərvərlik eşqi ilə möhtəşəm hadisəni qeyd edən güclü Azərbaycan xalqını görürəm.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Pakistanın Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda çıxışı zamanı söyləyib.

    Pakistan Azərbaycan Şahbaz Şərif Hərbi parad Zəfərin 5-ci ili
    Шахбаз Шариф: Мое сердце наполнено чувством гордости за азербайджанский народ
    Prime Minister of Pakistan: Today, I see the strong Azerbaijani people celebrating a magnificent event with great enthusiasm and patriotic passion

    Son xəbərlər

    14:28

    Pakistan hərbçiləri Bakıda paradda keçid edib

    Hərbi
    14:27

    Türkiyə hərbçiləri hərbi paradda tribuna önündən keçib

    Hərbi
    14:25
    Video

    Ərdoğan Bakıda keçirilən hərbi paradda Məmməd Arazın şeirini səsləndirib

    Xarici siyasət
    14:25
    Foto

    Hidayət Heydərov VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında yarımfinala yüksəlib

    Fərdi
    14:22
    Video

    Hikmət Hacıyev: Müharibədə qalib gələn Azərbaycan indi sülhdə də qələbə qazanır

    Xarici siyasət
    14:22
    Foto
    Video

    Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi paradda hərbçilərin keçidi başlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hərbi
    14:17

    Şahbaz Şərif: Bu gün burada möhtəşəm hadisəni qeyd edən güclü Azərbaycan xalqını görürəm

    Xarici siyasət
    14:17

    Pakistanın Baş naziri: Məcburi köçkünlərin Qarabağa qayıdışını görmək ruhlandırır

    Xarici siyasət
    14:15

    Şahbaz Şərif: İlham Əliyev bacarıqlı diplomatiya sayəsində sülhü qazandı

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti