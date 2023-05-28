Шахбаз Шариф: Пакистан будет продолжать поддержку суверенитета, территориальной целостности Азербайджана

"Пакистан высоко ценит братские отношения с Азербайджаном и будет продолжать поддержку суверенитета, территориальной целостности Вашей страны".

"Пакистан высоко ценит братские отношения с Азербайджаном и будет продолжать поддержку суверенитета, территориальной целостности Вашей страны".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении премьер-министра Исламской Республики Пакистан Шахбаза Шарифа президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

"Я также уверен, что тесное сотрудничество между нашими странами будет и дальше расширяться на благо наших народов. В связи с этим я с нетерпением жду возможности посетить Вашу прекрасную страну в ближайшее время.

Пользуясь этой возможностью, я также хочу передать Вам и народу Азербайджана наилучшие пожелания по случаю отмеченного недавно столетнего юбилея основателя Вашей независимой страны, великого лидера Его превосходительства Гейдара Алиева. Сегодняшний Азербайджан, уверенно шагающий по пути развития, действительно является воплощением мечты Гейдара Алиева в реальной жизни.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, молюсь за дальнейший прогресс и процветание братского народа Азербайджана", - отметил пакистанский лидер.