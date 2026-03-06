Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Шахбаз Шариф осудил дроновую атаку Ирана на Нахчыван

    Внешняя политика
    • 06 марта, 2026
    • 13:21
    Шахбаз Шариф осудил дроновую атаку Ирана на Нахчыван

    6 марта премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

    Премьер-министр Пакистана заявил, что осуждает военное нападение и террористические акты Ирана против Азербайджана, подчеркнул, что в этот трудный день Пакистанское государство и армия находятся рядом с Азербайджанским государством и армией, отметил, что Азербайджан всегда может полагаться на Пакистан. Мухаммад Шахбаз Шариф подчеркнул, что азербайджано-пакистанская дружба и братство будут продолжаться.

    Глава нашего государства поблагодарил за поддержку и солидарность. Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан всегда будет отстаивать правое дело братского Пакистана. Глава государства сказал, что решительное осуждение Пакистаном совершенного Ираном террористического акта против Азербайджана еще раз отражает азербайджано-пакистанскую дружбу.

    Президент Азербайджана и премьер-министр Пакистана подчеркнули, что наши страны всегда находятся рядом друг с другом в хорошие и трудные дни и готовы оказывать любую взаимную поддержку.

