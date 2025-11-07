Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Шахбаз Шариф: Для меня было честью и удовольствием встретиться с Ильхамом Алиевым

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 23:41
    Сегодня в прекрасном городе Баку я имел честь и удовольствие встретиться с дорогим братом, президентом Ильхамом Алиевым, вместе с фельдмаршалом Саидом Асимом Муниром.

    Как передает Report, об этом написал премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф в публикации в социальной сети X, посвященной его встрече с президентом Азербайджана 7 ноября в Баку.

    "Я сердечно поздравил руководство, народ и правительство Азербайджана с Днем Победы и с нетерпением жду завтрашнего великолепного парада.

    Мы также обсудили братские отношения между нашими странами, основанные на глубоких исторических корнях, и договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в сфере торговли, энергетики, транспорта и обороны.

    Да здравствует братство Пакистана и Азербайджана!", - отметил он.

    Şahbaz Şərif: Prezident İlham Əliyevlə görüşməkdən şərəf və məmnunluq duydum

