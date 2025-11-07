Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Шахбаз Шариф 7-8 ноября посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 10:21
    Шахбаз Шариф 7-8 ноября посетит Азербайджан

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 7-8 ноября посетит Азербайджан с официальным визитом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Пакистана.

    Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе визита в Азербайджан Шариф примет участие в военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

    "В ходе визита премьер-министр примет участие в официальных торжествах по случаю Дня Победы и проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров основное внимание будет уделено обзору всего спектра двусторонних отношений и выявлению новых направлений для дальнейшего углубления сотрудничества в различных областях, включая торговлю и инвестиции, энергетику, оборону, образование и региональное взаимодействие", - говорится в сообщении пакистанского МИДа.

    Лента новостей