Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 7-8 ноября посетит Азербайджан с официальным визитом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Пакистана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе визита в Азербайджан Шариф примет участие в военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

"В ходе визита премьер-министр примет участие в официальных торжествах по случаю Дня Победы и проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров основное внимание будет уделено обзору всего спектра двусторонних отношений и выявлению новых направлений для дальнейшего углубления сотрудничества в различных областях, включая торговлю и инвестиции, энергетику, оборону, образование и региональное взаимодействие", - говорится в сообщении пакистанского МИДа.