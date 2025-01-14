Сергей Лавров: Отношения между Азербайджаном и РФ позволяют оперативно решать любые вопросы

Азербайджан поддержал участие РФ в расследовании упавшего в Актау самолета AZAL.

Азербайджан поддержал участие РФ в расследовании упавшего в Актау самолета AZAL. Это высоко оценивается со стороны России.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Между Азербайджаном и РФ структурированные отношения, которые позволяют решать оперативно любые вопросы на основе изучения всех фактов<...> Мы оценили, что азербайджанские друзья немедленно поддержали участие РФ [в расследовании] с учетом всех факторов", - сказал Лавров.

Он также отметил, что российская сторона находится в тесном контакте с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным.