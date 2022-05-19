Сердар Чам: Турция всегда рядом с Азербайджаном

Проходящая сегодня в Шуше конференция имеет важное значение, поскольку посвящена развитию культурного сотрудничества в постконфликтный период.

Проходящая сегодня в Шуше конференция имеет важное значение, поскольку посвящена развитию культурного сотрудничества в постконфликтный период.

Как передает Report, об этом заместитель министра культуры и туризма Турции Сердар Чам заявил на открытии международной конференции “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды в Шуше”.

Замминистра выразил надежду, что эта конференция откроет новые возможности для развития сотрудничества.

"Турция всегда рядом с Азербайджаном. Несмотря на то, что в Шушинская декларация подписана только между двумя странами, она может стать моделью развития всего региона", - заявил С. Чам.

По его словам, сотрудничество между странами региона имеет очень большое значение. В этом контексте особенно важно установление мира между Азербайджаном и Арменией и начало процесса демаркации и делимитации границ.