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Сердар Чам: Турция всегда рядом с Азербайджаном

Сердар Чам: Турция всегда рядом с Азербайджаном Проходящая сегодня в Шуше конференция имеет важное значение, поскольку посвящена развитию культурного сотрудничества в постконфликтный период.
Внешняя политика
19 мая 2022 г. 15:27
Сердар Чам: Турция всегда рядом с Азербайджаном

Проходящая сегодня в Шуше конференция имеет важное значение, поскольку посвящена развитию культурного сотрудничества в постконфликтный период.

Как передает Report, об этом заместитель министра культуры и туризма Турции Сердар Чам заявил на открытии международной конференции “Развитие постконфликтной гуманитарной повестки дня: устойчивое развитие путем возрождения культурной среды в Шуше”.

Замминистра выразил надежду, что эта конференция откроет новые возможности для развития сотрудничества.

"Турция всегда рядом с Азербайджаном. Несмотря на то, что в Шушинская декларация подписана только между двумя странами, она может стать моделью развития всего региона", - заявил С. Чам.

По его словам, сотрудничество между странами региона имеет очень большое значение. В этом контексте особенно важно установление мира между Азербайджаном и Арменией и начало процесса демаркации и делимитации границ.

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Версия на английском языке Serdar Cam: Turkiye always stands by Azerbaijan

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