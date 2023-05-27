Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От всей души поздравляю Вас и весь братский народ Азербайджана по случаю Дня независимости Вашей страны.

Сегодня Азербайджанская Республика уверенно продвигается по пути прогресса и динамичного развития, играет важную роль в региональных и международных процессах.

Отрадно отметить, что за последнее время отношения между нашими странами заметно активизировались, наполняясь новым содержанием. Убеждены, что дружественные, добрососедские связи между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой будут и впредь развиваться по восходящей линии на общее благо.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира, благополучия и процветания!".