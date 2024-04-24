Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины приглашена к участию в COP29

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович приглашена к участию в предстоящей в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев встретился с Желькой Цвиянович и вручил письмо-приглашение на COP29, адресованное ей президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ходе встречи дипломат предоставил подробную информацию о подготовке к COP29 в Азербайджане и реализуемых масштабных проектах в сфере перехода к зеленой энергетике.

Желька Цвиянович поделилась приятными впечатлениями от визита в Азербайджан в марте этого года и встречи с президентом Ильхамом Алиевым, а также выразила удовлетворение развитием всесторонних связей между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном.