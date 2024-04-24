О нас

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины приглашена к участию в COP29

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины приглашена к участию в COP29
Внешняя политика
24 апреля 2024 г. 19:10
Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины приглашена к участию в COP29

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович приглашена к участию в предстоящей в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев встретился с Желькой Цвиянович и вручил письмо-приглашение на COP29, адресованное ей президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ходе встречи дипломат предоставил подробную информацию о подготовке к COP29 в Азербайджане и реализуемых масштабных проектах в сфере перехода к зеленой энергетике.

Желька Цвиянович поделилась приятными впечатлениями от визита в Азербайджан в марте этого года и встречи с президентом Ильхамом Алиевым, а также выразила удовлетворение развитием всесторонних связей между Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin serb üzvü COP29-da iştiraka dəvət edilib

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
22 апреля 2024 г. 22:19
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
22 апреля 2024 г. 19:42
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
МИД России: Армения - инструмент США и ЕС для обострения ситуации на Южном Кавказе
18 апреля 2024 г. 13:33
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
Скончался заслуженный артист Азербайджана Джаваншир Мамедов
20 апреля 2024 г. 13:32
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
В Кыргызстане выявили канал продажи человеческих органов
18 апреля 2024 г. 14:14
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
21 апреля 2024 г. 18:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi