    Сербия ожидает визит президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 12:02
    Сербия ожидает визит президента Ильхама Алиева

    Сербия ожидает визит президента Азербайджана Ильхама Алиева, за ним последует ответный визит сербского лидера Александра Вучича в Баку.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Народной скупщины (парламента) Сербии Йован Янич на полях международной конференции в Баку.

    Парламентарий с удовлетворением подчеркнул активизацию взаимных визитов высокого уровня между странами в последнее время, в частности на уровне лидеров.

    "Насколько мне известно, мы уже ожидаем новый визит господина президента Ильхама Алиева в Белград. Надеемся, что этот визит состоится в ближайшее время, а следом Азербайджан с ответным визитом посетит президент Александр Вучич", - отметил он.

