Сербия ожидает визит президента Ильхама Алиева
- 29 октября, 2025
- 12:02
Сербия ожидает визит президента Азербайджана Ильхама Алиева, за ним последует ответный визит сербского лидера Александра Вучича в Баку.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель председателя Народной скупщины (парламента) Сербии Йован Янич на полях международной конференции в Баку.
Парламентарий с удовлетворением подчеркнул активизацию взаимных визитов высокого уровня между странами в последнее время, в частности на уровне лидеров.
"Насколько мне известно, мы уже ожидаем новый визит господина президента Ильхама Алиева в Белград. Надеемся, что этот визит состоится в ближайшее время, а следом Азербайджан с ответным визитом посетит президент Александр Вучич", - отметил он.
