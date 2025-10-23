Сенатор Дэйнс: Проект TRIPP создаст новый торговый маршрут

Проект TRIPP (42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по армянской территории - ред.) соединит Азербайджан с Нахчываном и в то же время создаст новый торговый маршрут.

Как передает Report со ссылкой на Азертадж, об этом заявил член комитета Сената США по международным отношениям Стив Дэйнс (республиканец от штата Монтана) на конференции "США на Южном Кавказе: выявление новых стратегических возможностей", организованном Институтом Хадсона в Вашингтоне.

По его словам, Азербайджан, Армения и другие региональные страны получат выгоду от этого проекта.

Сенатор подчеркнул, что со времен Джорджа Буша-старшего каждый президент США выдвигал мирные инициативы по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном, но все они завершались неудачей.

"Это произошло тогда, когда администрация [президента США Дональда] Трампа посчитала достижение мира на Южном Кавказе приоритетом. И Армения, и Азербайджан в условиях уникального партнерства с США выбрали независимое будущее. Должен сказать, что команда Стива Уиткоффа сразу же приступила к решению самых сложных вопросов этого соглашения", - отметил С. Дэйнс.

Указав на значительный экономический потенциал, открывшийся благодаря договоренности, достигнутой 8 августа этого года, сенатор заявил, что Вашингтон вкладывает конкретные средства в региональный мир, который принесет пользу всем странам.

"Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией – это дипломатический прорыв, поистине взаимовыгодный пример миротворчества. Армения, Азербайджан и США движутся и работают над достижением более процветающего и безопасного будущего. Баку – один из важнейших мировых экспортеров газа и нефти", – добавил Стив Дэйнс.

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США подписали совместную декларацию, состоящую из 7 пунктов. Один из пунктов этого документа касается запуска Зангезурского коридора ("Маршрута Трампа") в рамках разблокирования региональных коммуникаций.

Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.