​Сенат Пакистана принял декларацию, осуждающую "выборы", запланированные сепаратистами в Нагорном Карабахе

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Комитет по обороне сената Пакистана принял декларацию, где выражается полная солидарность с Азербайджаном в вопросе Нагорного Карабаха и осуждается попытка проведения "выборов", запланированных сепаратистами в Нагорном Карабахе.

Как сообщили Report в посольстве Пакистана в Баку, в декларации говорится, что комитет решительно осуждает планы незаконного проведения 3 мая, так называемых, "выборов" в парламент на территории Нагорного Карабаха Азербайджанской республики.

В декларации также говорится, что народ Пакистана и его правительство полностью поддерживают братский и дружественный Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха.

В документе отмечается, что комитет по обороне сената Пакистана, где есть представители всех регионов и основных политических партий страны, еще раз подчеркивает свою полную солидарность с азербайджанским народом, особенно с азербайджанцами из оккупированных территорий страны. Пакистан не приемлет насилие и выступает за мирное решение конфликта в рамках устава и резолюций ООН, соблюдая общечеловеческие нормы справедливости.