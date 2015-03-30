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    ​Сенат Пакистана принял декларацию, осуждающую "выборы", запланированные сепаратистами в Нагорном Карабахе

    Пакистан полностью поддерживает Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Комитет по обороне сената Пакистана принял декларацию, где выражается полная солидарность с Азербайджаном в вопросе Нагорного Карабаха и осуждается попытка проведения "выборов", запланированных сепаратистами в Нагорном Карабахе.

    Как сообщили Report в посольстве Пакистана в Баку, в декларации говорится, что комитет решительно осуждает планы незаконного проведения 3 мая, так называемых, "выборов" в парламент на территории Нагорного Карабаха Азербайджанской республики.

    В декларации также говорится, что народ Пакистана и его правительство полностью поддерживают братский и дружественный Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха.

    В документе отмечается, что комитет по обороне сената Пакистана, где есть представители всех регионов и основных политических партий страны, еще раз подчеркивает свою полную солидарность с азербайджанским народом, особенно с азербайджанцами из оккупированных территорий страны. Пакистан не приемлет насилие и выступает за мирное решение конфликта в рамках устава и резолюций ООН, соблюдая общечеловеческие нормы справедливости. 

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