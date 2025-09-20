Секретариат ГУАМ поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитета

Секретариат Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ поздравил Азербайджан по случаю 20 сентября – Дня государственного суверенитета.

Как передает Report, сообщение опубликовано на странице секретариата в социальных сетях.

"Секретариат ГУАМ поздравляет Азербайджанскую Республику с Днем государственного суверенитета!" - говорится в публикации.