    Секретариат ГУАМ поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитета

    Внешняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 11:35
    Секретариат Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ поздравил Азербайджан по случаю 20 сентября – Дня государственного суверенитета.

    Как передает Report, сообщение опубликовано на странице секретариата в социальных сетях.

    "Секретариат ГУАМ поздравляет Азербайджанскую Республику с Днем государственного суверенитета!" - говорится в публикации.

    GUAM Azərbaycanı Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib
    GUAM congratulates Azerbaijan on State Sovereignty Day

