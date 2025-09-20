Секретариат ГУАМ поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитета
Внешняя политика
- 20 сентября, 2025
- 11:35
Секретариат Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ поздравил Азербайджан по случаю 20 сентября – Дня государственного суверенитета.
Как передает Report, сообщение опубликовано на странице секретариата в социальных сетях.
"Секретариат ГУАМ поздравляет Азербайджанскую Республику с Днем государственного суверенитета!" - говорится в публикации.
Последние новости
11:50
Генштаб ВСУ подтвердил удары по ряду нефтяных объектов РФДругие страны
11:47
ГД инициирует референдум по поправкам в Конституцию Армении после выборов в 2026 годуВ регионе
11:46
Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Турции на 64%Финансы
11:44
Житель Кяльбаджара: Мы не имеем права забывать пережитые испытанияВнутренняя политика
11:43
Посольство Турции: С почтением вспоминаем братьев, погибших за суверенитет АзербайджанаВнешняя политика
11:38
Президент Руанды посетил могилу великого лидера Гейдара АлиеваДругие
11:35
Секретариат ГУАМ поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитетаВнешняя политика
11:31
"Азерэнержи" о восстановлении инфраструктуры в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и ХоджавендеЭнергетика
11:31