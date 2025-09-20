İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    GUAM Azərbaycanı Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 20 sentyabr, 2025
    • 11:21
    Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilat - GUAM-ın Katibliyi Azərbaycanı 20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə GUAM Katibliyinin sosial media hesabında yazılıb.

    "GUAM Katibliyi Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycan Respublikasını təbrik edir!",-paylaşımda qeyd olunub.

    Секретариат ГУАМ поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитета
    GUAM congratulates Azerbaijan on State Sovereignty Day

