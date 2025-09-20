GUAM Azərbaycanı Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 20 sentyabr, 2025
- 11:21
Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilat - GUAM-ın Katibliyi Azərbaycanı 20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə GUAM Katibliyinin sosial media hesabında yazılıb.
"GUAM Katibliyi Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycan Respublikasını təbrik edir!",-paylaşımda qeyd olunub.
