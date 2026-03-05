Секретариат ГУАМ осудил атаки иранских дронов на Нахчыван

Постоянный международный cекретариат ГУАМ решительно осудил беспорядочные атаки иранских боевых дронов на гражданскую инфраструктуру и объекты на территории Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении секретариата в соцсети Х.

"Мы выражаем сочувствие и солидарность народу и властям Азербайджанской Республики. Подтверждаем нашу твердую приверженность нормам и принципам международного права и остаемся едиными в противостоянии любым угрозам и вызовам безопасности, территориальной целостности и суверенитету государств-членов ГУАМ", - говорится в сообщении.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.