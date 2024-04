Сегодня в Гааге будут заслушаны возражения Азербайджана по иску Армении

Сегодня в 12 часов по бакинскому времени в Международном суде будут заслушаны возражения Азербайджана по иску Армении.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Айхан Гаджизаде написал в своем аккаунте в соцсети "Х".

"Сегодня в 12 часов по бакинскому времени Международный суд проведет публичные слушания по предварительным возражения, выдвинутым Азербайджаном по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD, Армения против Азербайджана)", - говорится в публикации.

По его словам, азербайджанскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.