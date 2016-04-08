Премьер-министр России прибыл с визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Азербайджан, где планирует встретиться с президентом страны Ильхамом Алиевым, а также премьер-министром Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Днем ранее Медведев был с визитом в Ереване, где встретился с армянским коллегой и президентом Армении Сержем Саргсяном.

***06:46

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу посетит Баку, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с главой правительства республики Артуром Раси-заде.

Как сообщает Report, ожидается, что Медведев обсудит с азербайджанскими партнерами ситуацию в Нагорном Карабахе.

Медведев прилетает в Баку из Еревана, где провел переговоры с президентом Армении Сержем Саргсяном и премьер-министром республики Овиком Абрамяном.

Подготовку визита в Баку Медведев обсудил шестого апреля со своим азербайджанским коллегой Артуром Рази-заде.

"Главы правительств обсудили подготовку к предстоящему 8 апреля официальному визиту Дмитрия Медведева в Азербайджан. В ходе переговоров с руководством Азербайджана планируется рассмотреть широкий спектр вопросов, включая сотрудничество в сферах экономики, торговли, энергетики, промышленности, транспортной инфраструктуры и в других областях", — отмечалось в сообщении пресс-службы кабмина РФ.