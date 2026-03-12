Себастьян Курц призвал мир выработать ответ на гибридные войны

Современные конфликты несут совершено иные угрозы и международному сообществу необходимо выработать эффективный ответ на гибридные войны.

Как передает Report, об этом заявил бывший канцлер Австрии Себастьян Курц на XIII Глобальном Бакинском форуме.

Курц отметил, что сегодня все большую роль играют прокси-группы, финансируемые различными государствами для дестабилизации ситуации в странах потенциального противника.

"Таким образом, мы сталкиваемся не с классической войной, мы наблюдаем атаки, террор и постоянную угрозу", - сказал он.

По словам бывшего канцлера, изменение природы угроз требует и пересмотра государственной политики реагирования.

"Сценарии гибридной войны, включающие кибератаки, терроризм, использование дронов и атаки на аэропорты и другую критическую инфраструктуру, выглядят сегодня вполне реалистично. Поэтому необходимо найти способ адекватного ответа на эти угрозы", - подчеркнул Курц.