Сатжан Аблалиев: В этом году планируется увеличить объем грузоперевозок по Среднему коридору

В этом году планируется увеличить объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор).

В этом году планируется увеличить объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор).

Как передает Report, об этом заявил вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев в ходе II-го заседания казахстанско-азербайджанского делового совета.

"Грузопоток между Азербайджаном и Казахстаном увеличился в полтора раза, до 4,2 млн тонн. Кроме того, в прошлом году транспортировка по Среднему коридору увеличилась на 65%",- сказал он.

Вице-министр отметил, что увеличение грузопотока связано с тем, что ряд компаний получает скидки на железнодорожные перевозки.

"Кроме того, контейнерные перевозки из Китая выросли в 3 раза",- добавил он.

Аблалиев подчеркнул, что в проекте прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспия заинтересованы не только страны региона.