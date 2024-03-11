О нас

Сатжан Аблалиев: В этом году планируется увеличить объем грузоперевозок по Среднему коридору

Сатжан Аблалиев: В этом году планируется увеличить объем грузоперевозок по Среднему коридору В этом году планируется увеличить объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор).
Внешняя политика
11 марта 2024 г. 09:54
Сатжан Аблалиев: В этом году планируется увеличить объем грузоперевозок по Среднему коридору

В этом году планируется увеличить объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор).

Как передает Report, об этом заявил вице-министр транспорта Казахстана Сатжан Аблалиев в ходе II-го заседания казахстанско-азербайджанского делового совета.

"Грузопоток между Азербайджаном и Казахстаном увеличился в полтора раза, до 4,2 млн тонн. Кроме того, в прошлом году транспортировка по Среднему коридору увеличилась на 65%",- сказал он.

Вице-министр отметил, что увеличение грузопотока связано с тем, что ряд компаний получает скидки на железнодорожные перевозки.

"Кроме того, контейнерные перевозки из Китая выросли в 3 раза",- добавил он.

Аблалиев подчеркнул, что в проекте прокладки волоконно-оптической линии связи по дну Каспия заинтересованы не только страны региона.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kazakh vice PM says freight traffic via Middle Corridor will be increased

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
6 марта 2024 г. 17:44
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с Международным женским днем
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с Международным женским днем
8 марта 2024 г. 08:49
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi