Саммит "Восточного партнерства" пройдет летом в Брюсселе

Саммит инициативы Евросоюза "Восточное партнерство" запланирован на июнь 2020 года в Брюсселе.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Беларусь, об этом заявил кандидат в еврокомиссары по вопросам расширения Оливер Варгейи на слушаниях в Европарламенте.

"Я хочу усиления "Восточного партнерства" в соответствии с проходящими консультациями по его будущему. Я буду работать над предложениями по долгосрочным политическим целям "Восточного партнерства", чтобы Еврокомиссия могла своевременно их представить перед саммитом "Восточного партнерства" в Брюсселе в июне 2020 года", - заявил О.Варгейи.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.