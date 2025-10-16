Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Самир Шарифов встретился с делегацией Постоянного комитета ICAPP

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 20:47
    Самир Шарифов встретился с делегацией Постоянного комитета ICAPP

    Заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов 16 октября встретился с делегацией во главе с председателем Постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) Чунг Еу-йонгом.

    Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

    На встрече С. Шарифов отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев определил развитие отношений со странами Азии одним из приоритетов внешней политики. В этом контексте наша страна реализует программы помощи развивающимся странам Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно малым островным государствам.

    Заместитель премьер-министра рассказал о вкладе партии "Ени Азербайджан", которая с 2009 года является членом Постоянного комитета ICAPP, подчеркнув активное участие партии в деятельность организации и успешное проведение в Азербайджане ряда мероприятий, включая 7-ю Генеральную Ассамблею.

    Он отметил важность 4-го заседания Совета по азиатской культуре ICAPP на тему "От национального разнообразия к глобальной солидарности: роль культуры в новом мировом порядке", которое состоится завтра в Баку.

    Было подчеркнуто, что Азербайджан активно участвует в инициативах ICAPP, вносит вклад в укрепление политического диалога, а также способствует миру, стабильности и устойчивому развитию в Азии.

    С. Шарифов подробно рассказал о восстановлении территориальной целостности Азербайджана в 2020 году и о масштабных строительных и восстановительных работах на освобожденных землях.

    Он отметил, что страна сталкивается с серьезными последствиями оккупации. Нанесенный Азербайджану ущерб оценивается в 150 млрд долларов США. Несмотря на это, Азербайджан, как миролюбивая страна, предложил Армении подписать мирное соглашение, и 8 августа этого года в Вашингтоне была подписана историческая Совместная декларация.

