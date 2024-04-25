Самед Сеидов: Сотрудничество с тюркскими странами – один из главных приоритетов Азербайджана

Сотрудничество с тюркскими государствами является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана.

Сотрудничество с тюркскими государствами является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов во время выступления на 1-ом заседании председателей комитетов по внешним связям парламентов тюркских государств.

Он с сожалением отметил, что на сегодняшний день оказывается давление на Азербайджан: "Многие западные страны не могут смириться с тем, что Азербайджан освободил свои земли собственными силами. Мы хорошо знаем, что такое двойные и несправедливые стандарты. Азербайджан проводит независимую политику. А за ним стоит тюркский мир, который уже стал центром силы. Сегодня мы чувствуем эту силу как в рамках организации, так и в развитии двусторонних отношений со странами-членами".

После славной победы Азербайджана братские отношения с Турцией переросли в союзнические, добавил С.Сеидов.