Самед Сеидов: Необходимо пересмотреть отношения с США

11:55

Вопрос пересмотра отношений Азербайджана с США находится на повестке дня.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, Комитет направил обращение в МИД Азербайджана с предложением проанализировать ситуацию и принять соответствующие решения.

Сеидов считает, что Азербайджан может пересмотреть отношения с США, в том числе в военной сфере. "Мы должны пересмотреть помощь USAID, который осуществляет провокации в регионе. Мы должны преподать им урок, так как под видом дружбы они пытаются привнести в регион другие намерения. Считаю, что МИД проанализирует наше обращение и примет соответствующие решения", - сказал он.

Он добавил, что, хотя США и поддержали проведение COP29 в Азербайджане в ноябре, тем не менее посредством Госдепартамента они пытаются сорвать это мероприятие. "Этот шаг вызывает сомнения в искренности США и подрывает доверие к этой стране в регионе", - подчеркнул Сеидов.