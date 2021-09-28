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Самед Сеидов избран докладчиком по правам человека в Европе

Самед Сеидов избран докладчиком по правам человека в Европе Глава делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов избран докладчиком ПАСЕ на тему "Вызовы ультраправой идеологии для развити
Внешняя политика
28 сентября 2021 г. 15:23
Самед Сеидов избран докладчиком по правам человека в Европе
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Глава делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов избран докладчиком ПАСЕ на тему "Вызовы ультраправой идеологии для развития демократии и защиты прав человека в Европе".

Выборы прошли в Комитете Совета Европы по политическим вопросам, сообщает французское бюро Report.

Кандидатуру С. Сеидова выдвинула группа Европейских консерваторов и Демократического альянса.

Все члены Комитета Совета Европы по политическим вопросам поддержали выбор азербайджанского парламентария в качестве докладчика.

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Версия на английском языке Azerbaijani MP elected PACE rapporteur on human rights in Europe
Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov Avropada insan haqları üzrə məruzəçi seçilib

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