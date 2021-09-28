Самед Сеидов избран докладчиком по правам человека в Европе

Глава делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов избран докладчиком ПАСЕ на тему "Вызовы ультраправой идеологии для развития демократии и защиты прав человека в Европе".
Выборы прошли в Комитете Совета Европы по политическим вопросам, сообщает французское бюро Report.
Кандидатуру С. Сеидова выдвинула группа Европейских консерваторов и Демократического альянса.
Все члены Комитета Совета Европы по политическим вопросам поддержали выбор азербайджанского парламентария в качестве докладчика.