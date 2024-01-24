Самед Сеидов: Если к Азербайджану не будет достойное отношение, наша делегация останется на своих позициях

”Если мы не станем свидетелями нормального и достойного отношения к Азербайджану, наша делегация не изменит свою позицию".

”Если мы не станем свидетелями нормального и достойного отношения к Азербайджану, наша делегация не изменит свою позицию".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов.

"Совет Европы, а также другие международные организации не могут говорить с Азербайджаном на языке шантажа. Азербайджан - государство-победитель, восстановившее свою территориальную целостность. Никто не может запугать нашу страну угрозами. Такие попытки нанесли серьезный удар по ценностям, существованию, возможностям влияния, авторитету Парламентской ассамблеи Совета Европы в Европе и во всем мире. В такой организации невозможно вести переговоры, диалог, объяснять сложившуюся ситуацию", - отметил С.Сеидов.

Он сказал, что делегация рассмотрит вопрос возвращения в ПАСЕ. Однако если нынешняя атмосфера в этой организации не изменится, не будет положен конец двойным стандартам, исламофобским, тюркофобским, азербайджанофобским настроениям - это станет невозможным.

"Мы считаем, что это серьезный сигнал для стран, кругов, пытающихся навязать нашей стране иной стиль общения”, - добавил С.Сеидов.

Отметим, что некоторые европейские парламентарии сегодня выступили с необоснованными обвинениями против нашей делегации, поставив под вопрос полномочия азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Принимая это во внимание, азербайджанская делегация распространила в ПАСЕ широкое и подробное заявление. На фоне существующей в ПАСЕ атмосферы невыносимого расизма, азербайджанофобии и исламофобии азербайджанская делегация приняла решение приостановить сотрудничество с ПАСЕ и участие в организации на неопределенный срок.

Делегация покинула место проведения после оглашения заявления.